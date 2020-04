Maersk Drilling starter tilbagekøb for at dække incitamentsprogram

Maersk Drilling starter et aktietilbagekøbsprogram for at dække såkaldte incentive programmer - belønning til ledende medarbejdere.

Tilbagekøbet løber fra 6. april til 20. maj og er på 245.000 aktier eller 0,6 pct. af selskabets kapital, oplyser selskabet i en meddelelse.

Meldingen kommer efter selskabets generalforsamlig i sidste uge, hvor formand Claus V. Hemmingsen under sin beretning blandt andet meddelte, at selskabet snart ville sætte gang i et aktietilbagekøbsprogram netop med det formål.

"Vi lancerer snart et aktietilbagekøbsprogram til at dække vores forpligtelser til at levere aktier under vores langsigtede incitamentsprogram," sagde Claus V. Hemmingsen under generalforsamlingen, der fandt sted torsdag i sidste uge.

Generalforsamlingen var den første, siden Maersk Drilling i 2019 blev selvstændigt børsnoteret som kulminationen på udskillelsen fra A.P. Møller-Maersk. Første handelsdag på børsen var 4. april sidste år, hvor aktien åbnede i kurs 570 kr.

Mandag morgen omkring kl. halv ti handles aktien, som er noteret under navnet The Drilling Company of 1972, til kurs 171,3 kr.

Maersk Drilling har 22 rigge og i alt 2.850 ansatte.

