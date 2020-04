Putin tror på daglig oliereduktion på 10 millioner tønder

Den russiske præsident Vladimir Putin anser det for muligt at nå en reduktion i den globale olieproduktion på 10 mio. tønder om dagen.

Det sagde han på et tv-transmitteret møde fredag, skriver Bloomberg News.

Udtalelsen fra den russiske præsident faldt fredag på et møde med direktører fra landets olieindustri og med andre medlemmer af regeringen og embedsværket.

Putin mente samtidig, at nedskæringerne kan blive på lidt mere og lidt mindre end de 10 mio. tønder, og han betonede, at de olieproducerende lande i fællesskab skal finde reduktionerne. Ifølge den russiske præsident er Rusland i tæt kontakt med Saudi-Arabien.

Præsident Putin fortalte samtidig, at Rusland ikke ønsker en for høj eller en for lav pris, men at landet vil være komfortabel med en oliepris på 42 dollar per tønde.

Olieprisen er faldet fra over 60 dollar per tønde ved nytår til en spids over 20 dollar mandag, hvor den i løbet af dagen også var under 20 dollar.

At prisen på den måde er raslet ned skyldes to forhold. For det første har virusudbruddet medført store nedlukninger i den globale økonomi, hvilket betyder færre fly i luften og færre biler på vejene, og derfor er efterspørgslen på olie reduceret kraftigt.

Desuden startede en oliekrig mellem Rusland og Saudi-Arabien, da Rusland valgte at træde ud af en aftale med Opec om at begrænse olieproduktionen, og Saudi-Arabien reagerede på den beslutning med at oversvømme markedet med endnu mere olie og tilbyde den til ultralave priser.

Torsdag hoppede olieprisen i USA dog op med næsten 25 pct., da præsident Trump tweetede, at en aftale mellem de to kombatanter om en reduktion på 10-15 mio. tønder om dagen var nær. Den fik dog en halvkølig modtagelse, da russerne lod forstå, at Putin ikke havde talt med Mohammed bin Salman, den saudiske kronprins, og fra saudisk side var der heller ikke nogen bekræftelse, om end landet indkaldte til et hastemøde i Opec+ på mandag.

Fredag stiger olieprisen med 5,9 pct. i USA til 26,80 dollar.

