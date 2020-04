Sydbank: Olieaftale kræver bidrag fra alle parter

Alle landene skal være klar på at reducere deres olieproduktion, hvis det ekstraordinære møde mellem Opec og visse andre store olieproducerende lande på mandag skal ende med en aftale om en reduktion af olieproduktionen på verdensplan.

"Det kræver, at alle parter er villige til at reducerer olieproduktionen. Der er ikke særligt mange, der går med til at reducere, hvis ikke amerikanerne også følger trop og giver en hjælpende hånd," siger Kim Blindbæk, makroanalytiker hos Sydbank, til Ritzau Finans.

I starten af marts brød forhandlinger om en reduktion af olieproduktion sammen mellem Rusland og Saudi-Arabien, hvilket fik araberne til at øge sin produktion. Sammen med en faldende efterspørgsel efter udbruddet af coronavirus har det skabt et stort prisfald på olie.

"Der er simpelthen for meget olie på marked, for der er jo ikke noget efterspørgsel. Store dele af verden er lukket ned, og flytrafikken er ikke-eksisterende. Så olien rammes på to fronter," siger Kim Blindbæk.

Han vurderer, at mange lande ikke tjener penge på olie i øjeblikket, da omkostningerne ved at pumpe olien op og opbevare den koster mere, end hvad landene kan tjene på at sælge den.

Ændrede forudsætninger for en aftale

Umiddelbart var der ikke udsigt til, at landene skulle nå til enighed på mandag, men torsdag aften røg den amerikanske præsident, Donald Trump, til tasterne. Han skrev på Twitter, at der nærmest var en aftale på bordet om, at USA sammen med Opec og Rusland vil reducere olieproduktionen med 10-15 mio. tønder om dagen.

Det pressede torsdag oliepriserne op med 21 pct.

"Rusland var ude at sige, at de kendte ikke noget til den aftale. Så det bliver stadig svært at nå til enighed, for det var Rusland, der ikke ville nedjustere produktionen ved sidste møde," siger Kim Blindbæk.

Dog vurderer han, at verdenssituationen har ændret sig så meget siden det sidste møde i starten af marts, at udgangspunktet for forhandlingerne er ændret.

"Forudsætningerne har simpelthen ændret sig. Jeg tror ikke, at der var nogen, der havde forudset, at så mange lande, som vi ser nu, skulle gå i fuldstændig lockdown," siger Kim Blindbæk.

"I USA er 250 mio. mennesker blevet bedt om at holde sig inden døre. De kører normalt meget bil, og i Indien, som også er en af verdens største olieforbrugere, er hele landet stort set i en tre uger lang lockdown," tilføjer han.

Prisen på en tønde europæisk brent-olie er fredag ved 16-tiden steget 11,6 pct. til 33,30 dollar, og på to dage er prisen dermed steget samlet 35 pct. Siden slutningen af februar er prisen dog faldet fra lige under 60 doller per tønde.

