Subsea 7 trækker sine forventninger til 2020 tilbage

Udbruddet af coronavirus og det store olieprisfald får nu offshorerederiet Subsea 7 til at trække sine forventninger tilbage til 2020.

Da rederiet fremlagde sit årsregnskab i slutningen af februar, gik forventningen til i år bl.a. på at forbedre både omsætning og justeret driftsresultat (ebitda) sammenlignet med 2019. Men de forventninger er nu trukket tilbage, fremgår det af en meddelelse til Oslo Børs.

"De dobbelte indvirkninger af coronavirus og kraftigt lavere råvarepriser giver betydelig modvind til tempoet i nye tildelinger, der kræves for at imødekomme den forudgående guidance," skriver rederiet og uddyber:

"Derudover er det muligt, at forholdsreglerne, der gøres rundt om i verden for at inddæmme virusset, kan påvirke selskabets evne til at udøre eksisterende kontkrater og indregne omsætning i 2020."

Subsea 7 vurderer dog, at rederiet har tilstrækkeligt likviditet til at modstå de udfordringer, der er i markedet lige nu. Rederiet henviser til 398 mio. dollar i kontanter såvel som uudnyttede bankfaciliteter på 656 mio. dollar.

Rederiet forventer at lægge sit regnskab for første kvartal på bordet den 30. april.

Subsea 7 overvejer fusion med italiensk konkurrent

"Faldet i olieprisen har allerede gjort hele 2020 til en dårlig forretning"

Kriseramte Solstad Offshore tæt på endelig redningsplan