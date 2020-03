Maritime selskaber med hovedkontor uden for Norge kan gå glip af hjælpepakke

Flere norske shipping- og offshoreselskaber risikerer ikke at få del i den norske stats hjælpepakke til nødstedte selskaber som et led i coronakrisen. Det skriver NRK.

Den norske stat har genoplivet den såkaldte Statens obligasjonsfond. Fonden blev oprettet i 2009 som et tiltag mod finanskrisen, men blev lagt ned i 2014.

Nu er den blevet genoplivet for at hjælpe norske virksomheder, som bliver ramt af de økonomiske konsekvenser af coronavirussen.

Et af kravene for at få del i midlerne er dog, at selskaberne har hovedkontor i Norge eller på kontinentalsoklen. Og det har flere norske shippping- og offshoreselskaber ikke.

Eksempelvis har Borr Drilling hovedkontor i Bermuda, mens BW Offshores ejerskab er registreret på Cypern.

Derfor mener den store norske erhvervsorganisation NHO, at kravet om hovedkontorets placering bør tilsidesættes.

"Dette er selskaber, som falder mellem to stole. Derfor synes jeg, at det er fint at se, at Stortinget og regeringen nu arbejder intensivt på at redde private arbejdsplasser. Men det haster, det haster enormt. Der er tale om dage, og ikke iger og måneder til at få de nye tiltagspakker på plads," siger NHO's direktør Ole Erik Almlid til NRK.

De norske shipping- og offshoreselskaber er ikke bare udfordret af coronavirussen. Også den kollapsede oliepris rammer hårdt.

Derfor vurderer økonomer i Norge, at det er de norske offshore- og shippingselskaber, som er hårdest ramt.

