Maersk Drilling nedjusterer efter olieprisfald og virusudbrud

De faldende oliepriser og udbruddet af coronavirus får nu Maersk Drilling til at sænke forventningerne til 2020.

Driftsresultat (EBITDA) før særlige poster ventes nu på 325-375 mio. dollar mod før 400-450 mio. dollar. Det oplyser selskabet i en fondsbørsmeddelelse.

Ind til videre har resultaterne været på linje med forventningerne, men virusudbruddet kan få konsekvenser:

"Mens restriktionerne og retningslinjer udstukket af regeringer og kunder i respekt for Covid-19 endnu ikke har påvirket operationerne væsentligt, er der en øget risiko for, at det vil være tilfældet, hvis restriktionerne fortsætter i en længere tidsperiode," oplyser Drilling.

"Maersk Drilling fastholder en tæt og konstruktiv dialog med kunderne og andre relevante aktører for at håndtere Covid-19-situationen og minimere den ugunstige påvirkning af operationerne," lyder det.

Den nye forventning er baseret på den nuværende ordrebog, der ind til videre ikke er blevet påvirket, hvilket dog ikke kan udelukkes i fremtiden, og de reviderede forventninger til nye kontrakter.

"Alvorligheden og varigheden af Covid-19-situationen og det lavere olieprismiljø er i øjeblikket svær at forudsige, men med den stærke balance, de høje likvide reserve og den lange gældsforfaldsprofil har Maersk Drilling en finansiel styrke og fleksibilitet til at modstå og navigere i det udfordrende forretningsmiljø også i tilfældet af en forlænget periode med usikkerhed," skriver Drilling i meddelelsen.

Selskabet, der udlejer borerigge og -skibe til olieindustrien, stiger fredag 11 pct. på børsen i København.

Umiddelbart efter nedjusteringen faldt aktien fra et plus på 11,8 pct., men siden er det tabte altså stort set genvundet.

Drilling-aktien har dog trods fredagens stigning fortsat været i massiv modvind i 2020, hvor den har tabt tæt på 70 pct. af sin værdi.

Faldet er kommet, sideløbende med at olieprisen stort set er kollapset, efter at Saudi-Arabien sænkede prisen gevaldigt og lagde planer for et massivt produktionsløft i april.

Det var et direkte træk mod Rusland, som havde stillet sig i vejen for foreslåede produktionsnedskæringer i Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec. Ud over oliekrigen har også coronapandemien dæmpet efterspørgslen

