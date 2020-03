Rystad Energy regner med konkursbølge i olieindustrien

En oliepris, som næsten er halveret siden nytår, kommer til at gøre ondt på industrien allerede i 2020, forudser Audun Martinsen, chef for olieserviceanalyse hos det norske analysehus Rystad Energy.

"Jeg tror ikke, at alle er klar over, hvor grimt det kan blive," siger analytikeren i et interview med det norske medie Dagens Næringsliv.

Ved årsskiftet var olieprisen på en tønde 54 dollar. Natten til onsdag var den under 29 dollar. Ifølge analytikeren skyldes oliefaldet coronavirusset samt den verserende oliekonflikt mellem Saudi-Arabien og Rusland, hvilket kan få prisen til at dykke yderligere.

Derfor vurderer Audun Martinsen, at konkursen vil komme løbende allerede her i 2020.

"Der vil komme omstruktureringer, og der vil være ganske mange konkurser," siger Audun Martinsen.

Analytikeren opererer med to scenarier for prisudviklingen. Et godt og et skidt. Enten kommer prisen pr. tønde op på et gennemsnit over 40 dollar for hele 2020. Det negative lyder på, at prisen bliver i gennemsnit bliver på 30 dollar.

Voldsomt fald i global olieefterspørgsel

1000 ansatte i olieindustrien er varslet hjemsendt – flere kan være på vej

MSC beskyldes for ulovligt at have tung diesel ombord

Oliehandlere går efter mindre tankskibe efter store VLCC-stigninger