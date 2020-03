1000 ansatte i olieindustrien er varslet opsagt – flere afskedigelser på vej

Op mod 1000 ansatte i den norske olieindustri har fået at vide, at de vil blive opsagt, fortæller Roy Aleksandersen, der er stedfortræder i fagforbundet Safe til det norske medie E24.

"Mange af vores medlemmer, som arbejder offshore er blevet varslet opsagt, og det er allerede op mod 1000. Og der vil komme flere, siger han til mediet.

Forbundet har omkring 10.000 medlemmer. Det er coronavirusset, der har fået en række olieselskaber til at tage affære, og Equinor har bl.a. meldt ud, at selskabet fjerner ikke-kritisk personale fra platormen Martin Linge. Her er en person bekræftet smittet med corona.

Andre holder produktionen oppe med færre medarbejdere. Ifølge Sysla har Equinor desuden indført en midlertidig udvidelse af arbejdstiden for sine ansatte offshore. I stedet for for 14 dage ude skal ansatte nu arbejde 21 dage på platformene.

Ansatte frygter gentagelse

Ansatte hos Equinor frygter en gentagelse af oliekollapset tilbage i 2014, der endte med at koste 4000 ansatte i virksomheden jobbet.

Oliepriskrigen mellem Rusland og Saudi Arabien har igen fået olieprisen til at falde dramatisk samtidig med, at coronavirussen har skabt lammelser i flere lande, skriver Dagens Næringsliv.

"Jeg frygter, at det, vi ser nu, bare er begyndelsen. Nu er olieprisen på 32 dollar. Når samfundet lukkes ned, vil der efterspørges flere millioner fad olie mindre hver dag. Samtidig vil olie fra Rusland og Saudi-Arabien flyde ud over markedet. Du vil få et enormt gab mellem tilbud og efterspørgsel. Jeg kan ikke forstå andet, end at dette vil presse priserne langt under det, vi så som bunden under oliekrisen," sagde Bjørn Asle Teige, tillidsmand i Equinor, til Dagens Næringsliv for nylig.

