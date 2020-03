Fredriksens brøndselskab får ny topchef og forlænget gæld

John Fredriksens brøndselskab Archer har udpeget en ny topchef.

Hidtidig finansdirektør i Archer Dag Skindlo er blevet forfremmet til adm. direktør. Dermed har Archer fundet afløseren for John Lechner, som stoppede på posten for et år siden.

Bestyrelsesformand Kjell-Erik Østdahl har ageret midlertidig topchef indtil nu.

"Vi har haft en grundig rekrutteringsproces, hvor bestyrelsen har ledt efter den bedste kandidat til at lede Archer i fremtiden. Dag har en stærk kommerciel track-record og har de bedste kvalifikationer for at levere på vores strategi," udtaler Kjell-Erik Østdahl i en meddelelse.

Archer kan samtidig meddele, at selskabet har fået refinansieret sin gæld.

Archers banker er således gået med til at forlænge olieserviceselskabets rullende gældsfacilitet på 610,8 mio. dollar til 2023.

"Archer er glade for at kunne meddelele, at vi er blevet enige om en forlængelse og reduktionen af gælden med lånegivere under vores lånefaciliteter. Archer har demonstreret betydelig vækst i ebitda og ebit over de sidste to år, og Archer har reduceret gearing fra 16.2x i 2016 til 6,2x ved udgangen af 2019," udtaler Dag Skindlo.

Archer beskæfter over 5000 personer og er tilstede i 17 forskellige lande.