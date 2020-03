DOF efter kollaps i olieprisen: Alt kan ske nu

Det kriseramte offshorerederi Dof har på kort tid fået barberet over 40 pct. af sin værdi, efter at olieprisen er kollapset, skriver Sysla.

Udviklingen kommer på et tidspunkt, hvor rederiet forsøger at lande en redningsplan med sine kreditorer.

Men med kollapset i olieprisen og coronavirussen, som senest har lukket Danmark ned og fået USA til at stoppe for indrejser fra Europa, er usikkerheden for rederiet blevet større.

"Vi kan ikke se bort fra noget i dag. Der er en form for undtagelsestilstand i hele verden, og hele markedet er vanskeligt. Så vi må bare se, hvordan det går," siger Helge Møgster, kontrollerer DOF gennem Laco AS, og tilføjer, at han mener, at "alt kan ske nu" i forhold opkøb og fusioner.

Med det store olieprisfald er flere milliarder blevet barberet af olie- og offshoreselskabernes værdier, og forventningen fra flere analytikere og iagttagere er, at situationen i værste fald kan føre til restruktureringer og konkuser.

Det store fald i olieprisen spiller også ind på rederiets aktie. På Olso Børs er Dof-aktien torsdag formiddag kl. lidt over ti faldet med 22,5 pct. til kurs 0,8 norske kr.

