Olieprisfald minder norske redere om tidligere kriser

Udbruddet af coronavirus kan resultere i et scenarie, der ligner en cocktail af det bratte oliefald i 2014 og finanskrisen, der brød ud i 2008, vurderer Norges Rederiforbund.

"Indtil videre er der meget, der tyder på at corona-situationen kan blive en krævende affære, som vi frygter kan sammenlignes med en kombination af finanskrisen og oliedykket i 2014," siger adm. direktør Harald Solberg til det norske medie E24.

Prisen på nordsøolien Brent dykkede med omkring en tredjedel mandag, efter forhandlinger mellem Rusland og Opec brød sammen over weekenden. Prisen er dog steget en del i dagene siden, da Rusland har givet udtryk for, at der kan forhandles videre om en reduktion i olieproduktionen.

Dykket i olieprisen har allerede ført til markant lavere brændstofpriser, sat fut i tankraterne og sået tvivl om det opsving, som offshorebranchens leverandører har sukket efter i årevis, herunder de kriseramte rigselskaber.

Blandt andet har Chevron nu meldt ud, at man vil se på mulighederne for at nedskalere sine investeringsprogrammer.

Dog er det for tidligt at spå om de endelige konsekvenser, siger Solberg.

"Men vi følger situationen tæt og er i tæt dialog med vores medlemmer," siger chefen for de norske redere.

