Medie: Kæmpeskib til Equinor-felt er forsinket

Equinor har sammen med partnerne Vår Energi og Petoro store forventninger til Johan Castberg; et kommende oliefelt, som parterne er i gang med at udvikle i Barentshavet og har investeret små 50 mia. norske kr. i (34 mia. danske kr.)

Men ifølge E24 er Equinor nu nødt til at medregne en større forsinkelse i projektets tidlinje. Det norske medie skriver på baggrund af tre anonyme kilder, at det store produktionsskib, der skal bruges på Johan Castberg, er forsinket mellem et halvt og et helt år.

Skibet bliver til på Sembcorp-værftet i Singapore, og den oprindelige plan var, at det skulle været skibet afsted inden udgangen af marts. Ifølge E24 var skibet allerede forsinket inden coronavirussets udbredelse, men virusset skal kun have gjort ondt værre.

Holder planerne, skal Johan Castberg-projektet indlede produktionen i 2022. Og ifølge Equinor er der ikke rokket ved den målsætning. Sembcorp har ikke villet kommentere sagen over for E24.

(Denne artikel er leveret af vores søstermedie EnergiWatch)

