Oliedyk kan sætte genopretning af boresektor på pause

Maersk Drilling/Kepler: Lav oliepris kan sætte genopretningen på pause

Et styrtdyk i oliepriserne var mandag med til at banke borerigselskabet Maersk Drilling og konkurrenterne massivt ned på aktiemarkederne verden over.

Borerigsektoren har de seneste år vist tegn på bedring efter at have været hårdt presset, men de lave oliepriser skaber stor usikkerhed hos både olieselskaberne og leverandørerne af blandt andet borerigge.

Ifølge Magnus Olsvik, der er aktieanalytiker hos Kepler Cheuvreux, er også der en stor risiko for, at det markante olieprisdrop vil sætte de seneste års genopretning i borerigsektoren på pause.

"De lave oliepriser påvirker ikke borerigselskaberne så direkte, som det påvirker olieselskaberne. Men borerigsektoren har olieselskaberne som kunder, og lavere priser vil naturligvis få en effekt på, hvor villige olieselskaberne er til at investere og bruge penge på nye projekter. Det vil i sidste ende ramme efterspørgslen på borerigge," siger han.

"Det er for tidligt at sige, hvordan faldet i oliepriserne præcis vil påvirke budgetterne og investeringerne hos olieselskaberne. Men baseret på det, vi ved lige nu, vil det bestemt ramme investeringerne negativt, og det vil også sætte genopretningen i borerigsektoren på hold. Hvis oliepriserne fortsætter på de her lave niveauer, kan det potentielt medføre et nyt fald i efterspørgslen på borerigge," fortsætter han.

Oliepris rasler ned

Priserne på olie rasler ned mandag, efter at Saudi-Arabien har lagt planer for et massivt produktionsløft i april. Saudi-Arabien har med initiativet indledt en priskrig mod Rusland, som i sidste uge stillede sig i vejen for de foreslåede produktionsnedskæringer i Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec.

Samtidig har udbruddet af coronavirus også ført til en lavere efterspørgsel efter olie. Mandag spår Det Internationale Energiagentur, IEA, i sin månedslige opdatering, at den globale olieefterspørgsel vil falde i 2020.

Får organisationen ret, bliver det ifølge Bloomberg News første gang siden 2009, at olieefterspørgslen slår bak.

Mandag ved dansk børslukketid ligger prisen på en tønde af den europæiske referenceolie, brent, 18,4 pct. lavere i 36,93 dollar, mens prisen for en tønde af den amerikanske WTI-olie falder 17,6 pct. til 34 dollar.

"Hvis vi ser på nye olieprojekter, så har mange af de store en gennemsnitlig break even-pris på 35-40 dollar. Det er stort set, der vi er nu. Risikoen er derfor, at nye projekter vil blive forsinkede og udskudt, og det kan ramme borerigsektoren."

"Det, der kan ramme sektoren hårdt, er, hvis der skæres i aktiviteterne inden for udforskning af olie. Når olieselskaberne skærer i investeringerne, er det typisk den aktivitet, der stoppes først," siger Magnus Olsvik.

Maersk Drilling blandt de stærkeste

Et fald i olieprisen og en opbremsning i de store olieselskabers investeringslyst i 2014-2015 var netop med til at skabe mangel på arbejde for mange borerigge i en periode, og det resulterede i en presset borebranche.

Noget af presset er aftaget de seneste år, men der er stadig et stykke vej til de helt gyldne tider for selskaberne i industrien.

"Vi har set forbedringer i 3-4 år nu. Dagsraterne er begyndt at blive bedre, men det her vil bestemt sætte bedringen på pause. Det er forskelligt, hvor hårdt det kommer til at ramme selskaberne i borerigsektoren. Selskaber med en begrænset ordrebeholdning og med en stor gæld, der skal refinansieres snart, vil have en stor udfordring, siger Kepler Cheuvreux' analytiker.

"Der er få nordiske navne i sektoren, som vi tror, kan komme igennem endnu en periode med nedgang, hvis det bliver virkeligt slemt, uden at skulle igennem en stor omstrukturering af balancen. Det er Odfjell Drilling, Shelf Drilling og Maersk Drilling. De har alle tre enten et lavt gældsniveau eller et god kontraktdækning," fortsætter han.

Mens en lang række af danske Maersk Drillings konkurrenter må kæmpe med en stor gældsbyrde, ser balancen altså ifølge analytikeren en del bedre ud hos det danske borerigselskab, der har en lav gæld i industrisammenhæng.

Samtidig har selskabet, der går under navnet The Drilling Company of 1972 på fondsbørsen, også en kontraktdækning for boreriggene, der er "ret god" sammenlignet med resten af industriens, fremhæver analytikeren.

Usikkerhed om fremtidige kontrakter

Det danske selskab har dog selv fortalt, at det i år skal løbe stærkt for at undgå, at selskabets rigge i den norske del af Nordsøen kommer til at stå ledige i perioder mellem allerede indgåede kontrakter.

"Maersk Drillings hovedudfordring er at finde arbejde til særligt jack up-riggene i Nordsøen for at undgå for lange ophold mellem kontrakterne i 2020. Hvis de lave oliepriser fortsætter, er der en risiko for, at nogle programmer i Nordsøen bliver skubbet, og det vil selvfølgelig påvirke Maersk Drilling negativt, siger Magnus Olsvik.

Ifølge analytikeren er de kontrakter, som borerigselskaberne allerede har indgået, ikke i fare. Den lave oliepris skaber til gengæld en del usikkerhed, som kan påvirke indgåelsen af fremtidige kontrakter.

Maersk Drilling-aktien faldt 26,6 pct. til 203 kr. mandag.

