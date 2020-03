Analytiker frygter konkurser blandt mindre offshore-selskaber

Det dramatiske fald i olieprisen vil sandsynligvis udløse konkurser hos mindre aktører i offshoreindustrien.

Det vurderer Anders Holte, analytiker i Kepler Cheuvreux, over for Dagens Næringsliv.

"De mindre, som har gæld, de får det hårdt. Vi vil få konkurser. De, som har positioner, hvor de har låst investeringsbudgettet med begrænset tilgang af kapital har store problemer," siger Anders Holte til Dagens Næringsliv.

Udmeldingen fra Anders Holte kommer efter, at forhandlingerne om en ny olieforsyningsaftale mellem Opec og Rusland fredag røg på gulvet.

Opec-landene, ledet af Saudi-Arabien, ville have Rusland med på at skære dybt i produktionen for at få oliepriserne op, efter at coronavirussen har ramt oliemarkederne hårdt. Men den var russerne ikke med på, og derfor faldt aftalen til jorden.

Det har fået oliepriserne til at falde til omkring 36 dollar per tønde, og det har sendt aktierne ned på de norske olieselskaber.

