Verdens behov for olie ses falde for første gang siden 2009

Den globale olieefterspørgsel vil falde i 2020, estimerer Det Internationale Energiagentur, IEA, mandag i sin månedlige opdatering.

Får organisationen ret bliver det første gang siden 2009, at olieefterspørgslen slår bak, rapporterer Bloomberg News.

IEA estimerer nu et fald i efterspørgslen på 90.000 tønder olie om dagen i 2020. Det skal sammenlignes med en ventet stigning på 800.000 tønder i sidste måned.

"I de seneste få uger er coronavirus gået fra at være en kinesisk sundhedskrise til at være en global nødsituation," begrunder IEA, der ganske atypisk også har offentliggjort et endnu mere pessimistisk scenarie.

Det nye estimat bygger således på en forudsætning om, at olieefterspørgslen vender tilbage til normale niveauer i anden halvdel af 2020.

Hvis det pessimistiske scenarie udspiller sig, kan olieefterspørgslen falde med 730.000 tønder olie om dagen. Det forudsætter, at lande, der allerede er ramt af virusudbruddet, kommer sig noget langsommere end i hovedscenariet, samt at virusudbruddet breder sig yderligere.

Mandag falder prisen på en tønde Brent-olie med over 20 pct. til 36,18 dollar, hvilket dog skyldes, at der er udbrudt oliekrig.

Saudi-Arabien har således sænket priserne og lagt planer for et massivt produktionsløft i april i et direkte træk mod Rusland, som i sidste uge stillede sig i vejen for de foreslåede produktionsnedskæringer i Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec.

