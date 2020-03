Olieprisen fortsætter sin markante nedtur fredag, efter at Rusland kun er gået med til at forlænge de nuværende produktionsbegrænsninger for Opec+ og ikke at skære yderligere i produktionen for at imødegå den coronavirusramte efterspørgsel.

Det skriver Reuters ifølge Bloomberg News.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag formiddag 47,78 dollar mod en pris torsdag eftermiddag på 50,94 dollar for en tønde. Det er det laveste niveau siden juli 2017.

