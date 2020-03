Woodmac: Vi har for meget olie året ud

Ifølge Reuters arbejder Opec-ministrene fortsat for at få skåret mærkbart ned for olieproduktionen forud for det afgørende møde i Wien på fredag. Hermed vil sammenslutningen dæmme op for den faldende efterspørgselsvækst, som hænger sammen med coronavirussets udbredelse.

At dømme ud fra den seneste opgørelse fra analysehuset Wood Mackenzie (Woodmac), vil en sådan beslutning være sensibel. I hvert fald anslår makroolie-analytikeren Ann-Louise Hitte, at der kommer til at være for meget olie på markederne året ud uanset hvad.

"Kollapset i efterspørgselsvæksten i løbet af første kvartal peger imod en enorm overkapacitet. Vores seneste markedstjek indikerer, at overkapaciteten fortsætter, dog i et klart formindsket omfang, resten af 2020," siger analytikeren.

Opec +-landene overvejer lige nu, om sammenslutningen skal barbere et sted mellem 0,6 mio. og 1 mio. daglige tønder olie af produktionen i andet kvartal oveni de 2,1 mio. tønder, som Opec + allerede har bestemt sig for at reducere. Hidtil har Rusland dog blokeret for yderligere nedskæringer.

Mest markante fald i 12 år

Woodmac estimerer ellers, at det globale oliebehov falder 2,7 mio. tønder om dagen i løbet af første kvartal.

"Det er det mest markante fald siden fjerde kvartal af 2008, midt i den globale finanskrise. Her faldt olieefterspørgslen med 2,8 mio. tønder om dagen," siger Ann-Louise Hitte.

Alene Kinas oliebehov estimeres nu at dale 2,3 mio. tønder om dagen i løbet af første kvartal.

Set over hele året forventer Woodmac, at det globale behov for olie vokser med gennemsnitligt 0,4 mio. tønder om dagen.

Et estimat, som i parentes bemærket er baseret på, at der kommer kontrol med coronavirusset inden for få måneder, og at efterspørgslen dermed stabiliseres.

(Denne artikel er leveret af vores søstermedie EnergiWatch)

