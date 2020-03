FN-rapportør vil have Norge til at afvikle olieindustrien

Norge bør begynde at afvikle sin enorme olie- og gasindustri. Sådan lyder anbefalingen fra en FN-rapportør for menneskerettigheder og miljø.

Det fremgår af en rapport, som er blevet fremlagt for FN's Menneskerettighedsråd, skriver NTB.

Rapporten er skrevet af FN-rapportør David R. Boyd efter et tolv dage langt besøg i Norge i september 2019.

Boyd mødte under sit besøg både myndigheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet.

Ifølge rapporten bør Norge stoppe med at lede efter fossilt brændsel, lade være med at udvide infrastrukturen i olieindustrien og forbyde de mest forurenende og miljøskadelige former for olie- og gasudvinding.

FN-rapportøren peger også på, at Norge bør sikre sig en god plan for folk og lokalsamfund, som er afhængige af den store industri.

Fremskrittspartiet (FrP), som for nylig er trådt ud af regeringen, er ikke imponeret over anbefalingerne.

Den norske velfærd

Partiet mener, at en afvikling af olieindustrien vil gå ud over det norske velfærdssamfund. Derfor er det ikke vejen at gå for at reducere de globale udslip af drivhusgasser.

"FN's rapportør kan jo starte med at lufte denne idé for sine egne olieproducerende medlemmer i menneskerettighedsrådet."

"Det er lande, som sandsynligvis ville have et langt højere udslip, hvis de overtog vores olieproduktion," siger energi- og miljøpolitisk talsperson Jon Georg Dale fra FrP.

Verdens største pengetank - den norske oliefond - blev markant større i løbet af sidste år.

Således voksede fondens i forvejen bugnende pengekasse med 1794 milliarder norske kroner i løbet af 2019.

Det svarer til 335.000 norske kroner - eller 258.000 danske kroner - per nordmand.

Fondens formue er bygget op af penge tjent på olie, hvoraf en del bliver brugt til at supplere Norges statsbudget. Det må maksimalt være tre procent af formuen om året.

