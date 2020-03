Maersk Drilling får kontrakt på tre uger i Egypten

Borerigselskabet Maersk Drilling har fået en lille kontrakt til flyderiggen Maersk Discoverer i Egypten.

Her skal riggen bore i omtrent tre uger med start i marts. Kontraktværdien er omkring 3,8 mio. dollar, oplyser Maersk Drilling tirsdag i en meddelelse.

Kontrakten følger lige i hælene på det nuværende arbejde, som riggen i forvejen udfører i Egypten.

Maersk Discoverer skal efter kontrakten i Egypten på planlagt værftsbesøg, og derefter skal riggen flyttes til Trinidad og Tobago, hvor den skal arbejde på en trebrøndskontrakt for storkunden BP i 322 dage - en kontrakt med en værdi på 78 mio. dollar.

Den kontrakt indledes i juli.

"Vi er glade for at tilføje denne ekstra brønd, som fylder Maersk Discovers program for 2020, hvilket betyder, at riggen ikke vil stå uden arbejde, inden den flyttes til Caribien senere i år, siger Morten Kelstrup," der er driftsdirektør hos Maersk Drilling, i meddelelsen.

