Borr Drilling overvejer frasalg af rigge efter nyt tab

Borr Drilling overvejer at sælge ud af sin flåde af rigge efter endnu et svært kvartal for selskabet.

Det fremgår af årsregnskabet fra rigselskabet, der siden sin etablering har gjort sig bemærket ved at købe op af rigge.

De senere år har selskabets kapitalstruktur været udfordret især af levering af rigge og aktiveringsomkostninger.

Det har i forvejen betydet, at selskabet på det seneste har fået ændret nogle af kravene fra sine banker og udskudt leveringer af nybygninger hos Singapore-værftet Keppel.

Borr Drilling lander finansiering af nybygning

"Derudover er vi i diskussioner om at sælge et begrænset antal af vores moderne rigge som led i at skabe et langsigtet forretningsforhold i et nøgledriftsområde, som vil frigøre yderligere kapital," lyder det fra formand Paal Kibsgaard i regnskabet.

"Baseret på alt dette er bestyrelsen overbevist om, at vi har skabt en klar finansiel vej, som vil gøre det muligt for selskabet at eksekvere på den etablerede forretningsplan og fortsætte med at levere best in class rigtjenester til vores kunder," uddyber han.

I regnskabet vurderer Borr Drilling samtidig, at værdien af flåden er over den implicitte værdi i selskabets aktiekurs. Derfor overvejer selskabet at sælge moderne aktiver samt foretage "opportunistiske salg af ældre aktiver".

Tabt 500 mio. dollar på to år

Overvejelserne kommer efter et nyt tab for Borr Drilling i fjerde kvartal, hvor det blev til et nettotab på 69,3 mio. dollar svarende til 472,3 mio. kr.

Selvom selskabet fordoblede sin omsætning til 334,1 mio. dollar i 2019, har især udgifter til drift og vedligehold af riggene spillet negativt ind på bundlinjen.

Vi forventer at levere en positiv driftsindtjening for helåret 2020 sammen med et betydeligt bedre cashflow fra operationerne. Paal Kibsgaard, formand, Borr Drilling

For året lander Borr Drilling et nettounderskud på 308,1 mio. dollar mod et underskud på 190,9 mio. dollar i 2018. Dermed har Borr Drilling samlet set tabt knap 500 mio. dollar over de seneste to år svarende til 3,4 mia. kr.

For det kommende år forventer Borr Drilling at levere et overskud på driften.

"Med aktivering af kritisk masse, en mere stringent strategi for aktivering af rigge og stram kontrol af både driftsomkostninger og arbejdskapital, forventer vi at levere en positiv driftsindtjening for helåret 2020 sammen med et betydeligt bedre cashflow fra operationerne," lyder det i regnskabet.

