Kinesiske olieraffinaderier gør dybere indhug i produktionen

Kinesiske olieraffinaderier skærer produktionen yderligere som en konsekvens af svag efterspørgsel og mangel på medarbejdere i kølvandet af udbruddet af coronavirus.

Det skriver Bloomberg News onsdag.

På nuværende tidspunkt behandler de kinesiske olieraffinaderier 25 pct. mindre råolie end på samme tidspunkt sidste år.

Den daglige produktion er faldet til omkring 10 mio. tønder om dagen i denne uge, hvilket er det laveste niveau siden 2014, lyder det fra ledelser og analytikere hos nogle af landets største raffinaderier.

Det er et fald fra 11,4 mio. tønder om dagen tidligere på måneden og et gennemsnit på mere end 13 mio. tønder om dagen sidste år ifølge Bloomberg News.

Analytikerne gør sig håb om, at de lavere produktionsniveauer vil bunde ud i slutningen af februar, forudsat at virusset kommer under kontrol.