Rosneft forpligter sig til mindre udledning

Det spreder sig tilsyneladende som sorte dråber i en olietønde, at BP har taget teten i den globale industri med sine planer om at blive klimaneutral i 2050.

BP ejer således 19,75 pct. i Ruslands største olieproducent, Rosneft. Og netop Rosneft præsenterer nu planer om at investere 5 mia. dollar i det, som selskabet selv betegner som "miljøvenlige" projekter.

Det skriver Reuters mandag.

Beløbet, der svarer til 34 mia. danske kr., skal gå til at begrænse Rosnefts CO2-udledninger og f.eks. føre til, at der brændes mindre overskydende gas af. En praksis, der kaldes flaring, og som er særdeles skadelig for miljøet.

Den erklærede ambition for Rosneft er at skære i alt 8 mio. ton CO2 af de udledninger, selskabets virke indebærer, frem imod 2022.

Til sammenligning har Rosneft de seneste fem år placeret 3,8 mia. dollar i "grønne" investeringer.

(Artiklen er leveret af vores søstermedie EnergiWatch)

