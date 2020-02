Over 60 offshoreskibe kommer aldrig på markedet igen

Over 60 offshoreskibe er fortsat taget ud af Nordsø-markedet, og der skal meget til at få dem i arbejde igen, vurderer flere mæglere over for Sysla.

"De, som ligger tilbage, er meget dårlige. De er for små, for gamle og for dyre at få ud. Ikke alt, men næsten," siger Kenneth Rogne Johansen fra Hagland Shipbrokers til mediet.

I dag er det de store platformsskibe, der er efterspørgsel på. Et platformsskib er småt, hvis dækket er mindre end 900 kvadratmeter, og det er skibene med et dæk på under 800 kvadratmeter, der er svære at sælge eller få på kontrakt, forklarer mægleren.

Ejerne af skibene kan enten gøre skibene klar til nye opgaver, hvilket vil kræve væsentlige opgraderinger. Eller få dem ophugget. En tredje løsning kunne være at få dem bygget om, så de kan arbejde i andre brancher som eksempelvis til havvindindustrien.

"Der findes alternativer, men de får jo ikke så meget for skibene. Der er simpelthen ikke betalingsvilje," siger Jone Sivertsen, der er daglig leder af Seabrokers, til mediet.

