Opec ser mindsket efterspørgsel efter virusudbrud

Organisationen af olieeksporterende lande, Opec, skærer sin prognose for den globale olieefterspørgsel, efter at udbruddet af coronavirus i Kina har ramt forbruget i landet.

Det skriver Bloomberg News.

Opec skærer sin prognose med 440.000 tønder om dagen - omkring en tredjedel - i organisationens månedlige rapport.

Oliepriserne sank til et etårigt lavpunkt mandag, efter at coronavirusset har efterladt forretninger tomme og millioner af mennesker i karantæne i verdens største importør af råolie.

Ifølge Bloomberg News har opbremsningen i efterspørgslen fået verdens største producent af olie, Saudi-Arabien, til at lægge presse på organisations øvrige medlemmer for at afholde et akut møde.

