BW Energy forlænger børsplaner med en uge

BW Energy, som vil på børsen i Oslo, har besluttet sig for at udskyde processen med en uge.

Det sker efter, at det BW Offshore-ejede selskab i den seneste tid har mødtes med en flere institutionelle investorer. Perioden har dog båret præg af "betydelige udsving" på de finansielle markeder og en nedgang i olieprisen.

Vi har derfor besluttet at forlænge (...) for at give investorerne mere tid til at træffe en investeringsbeslutning i forhåbentligt mere stabile finansielle markeder. Carl Arnet, CEO, BW Energy

Det lægger ifølge selskabet til grund for, at den såkaldte book building-periode og ansøgningen om børsnotering udskudt til 14. februar, fremgår det af en meddelelse til Oslo Børs.

Bookbuilding-perioden er en udbudsform ved børsintroduktioner, hvor investorerne afgiver bud på, hvor mange aktier de ønsker at købe.

"Efter vores meddelelse om at indlede bookbuilding- ansøgelsesperioden for vores børsnotering, har globale finansielle markeder oplevet betydelig volatilitet efter udbruddet af coronavirus," siger topchef Carl Arnet i meddelelsen.

Her uddyber han, at BW Energy igennem perioden har oplevet "betydelig investoropmærksomhed".

"Vi har derfor besluttet at forlænge bookbuilding- og ansøgelsesprocessen for vores børsnotering for at give investorerne mere tid til at træffe en investeringsbeslutning i forhåbentligt mere stabile finansielle markeder, end hvad vi har været vidne til i den seneste uge," siger Carl Arnet.

Det er anden gang inden for kort tid, at et BW-selskab forlænger sin bookbuilding-periode. Tankrederiet måtte også bruge en ekstra uge, inden rederiet gik på børsen i Oslo i januar.

Hafnia skruer ned for ambitionerne forud for børsnotering i Oslo

Første dag på ventes at blive 18. februar

Som følge af beslutningen forventer BW Energy nu, at selskabets aktie vil kunne blive handlet på Oslo Børs fra den 18. februar.

Meddelelsen kommer efter, at BW Energy for en uge siden tog hul på selve bookbuilding-perioden for investorerne, der i første omgang skulle have varet frem til 7. februar.

BW Energy har tidligere fortalt, at børsnoteringen skal bruges til at styrke selskabets finansielle situation samt udvikle et oliefelt i Brasilien og til fremtidige vækstmuligheder. BW Energy dækker over ejerandele i tre olie- og gasfelter i Gabon, Namibia og Brasilien.

Planerne om en børsnotering blev meldt ud i maj. Dengang lød det, at noteringen ville ske, inden året er omme.

Så sent som i efteråret fortalte topchef Carl Arnet til det norske E24, at man har råd til at vente på, at markedet bliver en anelse bedre, før planerne om at gå på Oslo Børs bliver ført ud i livet.

