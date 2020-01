Banker åbner for ejerskab i pressede offshorerederier

Presset på flere offshorerederier kan betyde, at bankerne fremover bliver en del af ejerkredsen. Det skriver Sysla.

Flere norske banker fortæller, at de i enkelte tilfælde er åbne for at konvertere gæld til egenkapital og dermed blive medejere.

"Vi vurderer hver situation individuelt, men er åben for at konvertere gæld til egenkapital i nogle tilfælde. Vi kan også overtage skip, men det er noget, vi helst vil undgå. Det er sidste udvej," siger Kristin Holth, chef for Ocean Industries hos DNB, til Sysla.

Også Sparebank 1 SR-Bank siger til Sysla, at der kan være tilfælde, hvor det giver mening for banken at veksle sin gæld i et offshorerederi til ejerandele.

Hos Nordea forventer man, at nogle af offshorerederier – særligt inden for OSV-segmentet – vil skulle igennem nye restruktureringer i 2020.

