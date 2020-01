Medie: Store selskaber byder på nordsøaktør

Salgsprocessen omkring olieproducenten Siccar Point Energy har medført en stribe bud, hvoraf mange har været på et skuffende niveau i ejernes øjne, ligesom flere af byderne kun har ønsket at købe nogle af aktiverne i selskabet.

Det skriver Bloomberg.

Ifølge nyhedsbureauet er norske Equinor og kinesiske Cnooc blandt de største bydere, mens også selskaber som Chrysaor Holdings, Hitec Vision og Suncor Energy har interesse i at foretage et opkøb.

Siccar Point Energy er ejet af Blackstone og Blue Water Energy, som har haft ambitioner om at sælge selskabet for et sted mellem 2 og 3 mia. dollar.

Ejerkredsen har nu ifølge Bloomberg modtaget de endelige bud. Derfor skal den nu vurdere, om den vil gå videre med nogen af de bud, der er kommet ind eller fastholde ejerskabet lidt endnu.

Siccar Point Energy har blandt andet en andel af Rosebank-feltet, som Dong (nu Ørsted) tidligere var operatør på. Derudover er selskabet involveret i en håndfuld andre projekter.

(Denne artikel er leveret af vores søstermedie EnergiWatch)

