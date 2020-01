Faldende bekymringer om olieforsyning sænker priserne

Oliepriserne aftager tirsdag morgen.

Det skyldes, at investorerne har afblæst nogle bekymringer om forsyningen af råolie, efter at Libyen har erklæret force majeure på produktionsstandsningen fra to store oliefaciliteter, mens urolighederne i Irak mod forventning ikke har vist sig at påvirke udbuddet af råolie.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 64,87 dollar mod 65,17 dollar mandag eftermiddag klokken 17. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 58,39 dollar mod 58,69 dollar.

Libyens nationale olieselskab, NOC, udtalte søndag, at to store oliefaciliteter i den sydvestlige del af landet var begyndt at lukke ned som konsekvens af en militær indgriben fra den libyske nationalhær, som havde stillet sig i vejen og blokeret en central rørledning.

Nyheden sendte straks oliepriserne i vejret på bekymringer om en længerevarende forsyningsforstyrrelse.

Bekymringerne er dog på retræte tirsdag morgen, efter at NOC ifølge Reuters har erklæret force majeueur på hændelsen og er blevet fritaget fra sine leveringsforpligtelser fra de ramte oliefaciliteter.

Dertil har de regeringsfjendtlige optøjer i Irak - imod handlernes forventning - ikke vist sig at ramme produktionen fra landets sydlige oliefelter.

Og endelig kan handlerne støtte sig til Organisationen af Olieeksporterende Lande Opec's store kapacitetslager, der har en overskydende oliebeholdning på cirka 3 mio. tønder om dagen, lyder det fra en række ING-analytikere i et notat ifølge Reuters.

