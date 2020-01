Maersk Drilling forlænger norsk kontrakt til 171,6 mio. kr

Maersk Drilling, der på børsen går under navnet Drilling Company of 1972, har forlænget sin aftale med norske Aker BP om jack up-riggen Maersk Integrator.

Kontrakten ventes at have en værdi af 25,5 mio. dollar - svarende til 171,6 mio. kr. - eksklusive eventuelle bonusser, oplyser Maersk Drilling i en meddelelse.

Riggen flyttes efter færdiggørelsen af den nuværende kontrakt til Ivar Aasen-feltet i Norge, hvor den skal bore to brønde med option på endnu en brønd.

Arbejde ventes at starte i oktober i år og estimeres til at vare 93 dage.

"Vi er begejstrede for at være i stand til at stabilisere Maersk Integrators aktiviteter i 2020 ved at fortsatte med at arbejde tæt sammen med Aker BP i en alliance, som muliggør nye arbejdsgange på tværs af værdikæden," siger Drillings driftsdirektør, Morten Kelstrup, i meddelelsen.

Maersk Drilling indgik i 2017 en aftale med Aker BP og Halliburton, der skulle øget rentabiliteten for partnerne gennem et øget samarbejde.

"Alliancen forbedrer effektiviteten gennem en øget koordinering og involvering, og vi er begyndt at se de første konkrete resultater af dette."

"Højere effektivitet reducerer i sig selv CO2-udledningen knyttet til borearbejde, og det forbedres yderligere af den lav emissions-opgradering, Maersk Integrator vil gennemgå, inden den begynder arbejder ved Ivar Aasen," siger driftsdirektøren.

