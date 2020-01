Det amerikanske olieserviceselskab Schlumberger kom ud af fjerde kvartal med resultater, der oversteg forventningerne.

Omsætningen landede på 8,23 mia. dollar mod estimeret 8,14 mia. dollar ifølge Bloomberg News.

Også den justerede indtjening per aktie var en spids bedre end forudset af analytikerkorpset. Her blev det til et overskud på 0,39 dollar mod estimeret 0,37 dollar.

Olieaktien stiger 0,8 pct. i formarkedet.

