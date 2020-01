Saudi-Arabien vil arbejde for stabilt oliemarked

Saudi-Arabien, der er en del af Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, vil arbejde for et stabilt oliemarked i forbindelse med gnidningerne mellem USA og Iran.

Det siger landets energiminister, prins Abdulaziz bin Salman, mandag, skriver Reuters.

Han siger i samme forbindelse, at det endnu er for tidligt at sige, om Opec og organisationens samarbejdslande, Opec+, vil fortsætte med at begrænse produktionen af olie.

"Når gnidningerne er høje i vores region, vil Saudi-Arabien arbejde for at sikre et stabilt oliemarked," siger energiministeren på en konference mandag.

"Vi ønsker et stabilt oliemarked med bæredygtig vækst med hensyn til efterspørgsel, og bæredygtig vækst med hensyn til udbud," sagde han og tilføjede, at både høje og lave priser var uønskede.

Mandag stiger prisen på en tønde af den europæiske referenceolie, Brent, og den amerikanske WTI-olie begge med 0,2 pct. til henholdsvis 65,13 og 59,17 dollar.

