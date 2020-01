Sømand død af forgiftning – drak rengøringsmiddel med methanol

Én sømand er død, mens fem er blevet syge, efter at have drukket et rengøringsmiddel ombord på et fartøj.

Sømændene drak rengøringsmidlet ombord på et flydende produktionsanlæg, FPSO, som var i færd med at blive slæbt fra Kina til Brasilien ombord på et Boskalis-skib.

Midlet indeholdt antageligt en blanding af ethanol og meget giftigt methanol, skriver Boskalis i en meddelelse.

Cirka halvandet døgn efter at have drukket væsken blev de seks sømænd forgiftede. Der blev tilkaldt hjælp, men desværre ankom redningsfolkene for sent til at hjælpe den ene af sømændene, som mistede livet ombord på FPSO'en.

De fem andre blev overført til et hospital i Sydafrika og er nu i bedring.

Ifølge Boskalis skete hændelsen "tidligere på ugen". FPSO'en P-70 er nu vej mod Brasilien på slæb efter Boskalis-skibet Vanguard. Ifølge Vessels Value er den ejet af det brasilianske olieselskab Petrobras.

