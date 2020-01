Johan Sverdrup vil sikre optur på den norske sokkel i år

Det går den rigtige vej på den norske sokkel. Mens den samlede produktion af olie og gas faldt moderat for andet år i træk i 2019, vil den stige i år, forventer det norske Oljedirektoratet.

Det skyldes især det enorme oliefelt Johan Sverdrup, der øger sin produktion til 440.000 tønder om dagen til sommer. Også et andet stort felt Johan Castberg er med til at drive udviklingen.

Ifølge E24.no vil produktionen nå 4,1 mio. tønder om dagen i 2020, 4,29 mio. tønder om dagen i 2021, 4,34 mio. tønder per dag i 2022, 4,4 mio. tønder i 2023, før det igen går lidt tilbage i 2024 til 4,38 mio. tønder om dagen. Såsdan lyder de foreløbige tal fra direktoratet.

Sidste år steg investeringerne på den norske sokkel til godt 150 mia. norske kr. Det er 17 pct. højere end i 2018, skriver direktoratet. Niveauet vil holde i 2020, før det falder igen.

"For værdiskabningen på soklen generelt og når det handler om lønsomhed knyttet til nye projekter især, er det afgørende, at selsakberne undgår en ny omkostningsspiral," siger oliedirektør Ingrid Sølvberg i en meddelse.

Det er ikke kun nordmændene, der er optimistiske for det kommende år. Analysehuset Wood Mackenzie noterer, at selskaber i Nordsøen for første gang siden 2017 vil øge produktionen, mens også investeringerne er kommet retur efter den langvarige nedtur i branchen.

Produktionen vil stige med fem pct. til seks mio. tønder om dagen, forventer Wood Mackenzie. Analysehuset forventer, at investeringerne i Nordsøen bliver på op mod 25 mia. dollar.

Samtidig er der stadig stor interesse for at sælge aktiver og porteføljer i området, hvor aktiver til en værdi af 15 mia. dollars blev solgt videre sidste år.

BP sælger Nordsø-aktiver

Indtægter fra Nordsøen rammer nulpunkt