Europæisk havvind går ned i gear i 2020 - men tager fart igen i 2021

Det europæiske marked for havvind ser ud til at gå et år i møde, der var svagere end sidste år, inden at installeringerne igen vil tage fart i 2021.

Det skriver Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Nedgangen skyldes blandt andet det forestående udløb af subsidier og udsigten til nye 2030-politikker.

Installeringerne på det europæiske marked ventes ifølge mediet at falde til 6 gigawatt (GW) i 2020, efter at der blevet installeret 7,7 GW i 2019.

Over de næste fem år vil der globalt blive installeret 9 GW om året, estimerer BNEF. I perioden 2025-2030 vil det vokse til i gennemsnit 19 GW om året.

