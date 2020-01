Affald fra oliebrønde kan blive en god forretning i Esbjerg Havn

Lavradioaktivt affald, der skal håndteres i forbindelse med lukning og dekommissionering af flere tusinde oliebrønde i Nordsøen, kan blive en rigtig god forretning, vurderer Esbjerg Havn ifølge Jydske Vestkysten.

"Vi har fra Esbjerg Havn været involveret i at vurdere problematikken, da den også er ganske relevant i forbindelse med nedlukning af brønde før dekommissionering af platforme, efterhånden som installationerne bliver udtjente. Det er et segment, som vi er en del af, idet flere af servicevirksomhederne, der udfører disse specialopgaver, ligger på Esbjerg Havn. Vi indgår derfor aktivt i vurderingerne af, hvorledes modtage- og behandlingsanlæg til Norm-affald skal kunne foregå, siger havnedirektøren," siger havnedirektør Dennis Jul Pedersen til Jydske Vestkysten.

Han understreger, at det ikke er Esbjerg Havn, der skal drive et eventuelt anlæg til rensning og håndtering af det lavradioaktive materiale, men at havnen blot har udpeget et sikret areal.

Semco Maritime har i dag en mindre Norm-dekontamineringsfacilitet beliggende på Esbjerg Havn.

(Denne artikel er leveret af vores søstermedie CleantechWatch)

Nordiske havne vil samarbejde om miljø-udfordringer

Lindø går Esbjerg i bedene med ny kran