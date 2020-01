Kendt norsk olielobbyist siger stop

Den største norske olielobby skal fremover profileres med en ny person i spidsen. Det står klart, efter at den nuværende chef, Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen, har besluttet sig for at træde tilbage.

Det skriver det norske medie E24.

Den afgående topchef har siddet i sin nuværende stilling i en håndfuld år. Hertil bibragte han stor politisk erfaring fra sin tidligere karriere. Således kan han også skrive tidligere finansminister og stabschef i den norske regering på CV'et.

Det står endnu ikke klart, hvem der kommer til at afløse ham i Norsk Olje og Gass. Ifølge E24 vil Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen dog blive på posten, indtil hans afløser er fundet.

I sommer slog Norsk Olje og Gass sig sammen med de to brancheorganisationer EPIM og GTO, men holdt fast i sit navn. Forud for sammenlægningen havde de tre organisationer i alt omkring 60 ansatte.

(Denne artikel er leveret af vores søstermedie EnergiWatch).

Analyse: Norske olieinvesteringer topper næste år – så går det nedad bakke

Norsk oliebranche venter milliard-investeringer næste år