Oliepris i højeste niveau i tre måneder efter lagerfald

Et overraskende stort fald i de amerikanske lagre af råolie i sidste uge bidrager onsdag aften til at trække prisen på råolie op i det højeste niveau i tre måneder.

De amerikanske lagre af råolie faldt med 2,1 mio. tønder i den forgangne uge mod et estimeret fald på 1,1 mio. tønder ifølge Bloomberg News. Og siden offentliggørelsen af de nye lagerdate er prisen på den amerikanske referenceolie, WTI, steget til 60.96 dollar per tønde fra 60,45 dollar per tønde umiddelbart før de nye lagertal blev kendt. Ikke siden midten af september i år har prisen på WTI-olie ligget på det niveau.

For den europæiske referenceolie, Brent, er prisen steget til 66,18 dollar per tønde fra 65,77 dollar, og også her skal man tre måneder tilbage for at finde et tilsvarende prisleje.

