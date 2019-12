USA's kongres godkender Nord Stream 2-sanktioner

Den amerikanske kongres har godkendt sanktioner mod firmaer, der arbejder på Nord Stream 2-gasledningen fra Rusland til Tyskland.

Det sker, efter at Senatet med stemmerne 86 mod 8 har godkendt et forsvarsbudget på 738 milliarder dollar. Her indgår sanktioner som en del af aftalen.

Det andet kammer i den amerikanske kongres, Repræsentanternes Hus, godkendte sanktionerne i sidste uge.

Rørledningen skal gå forbi Bornholm og er politisk betændt både i Europa og altså i forholdet mellem USA og Europa.

Europa har bedt USA om at blande siden uden om opførslen af Nord Stream 2. Men den amerikanske kongres er en stor modstander, da projektet står til at gøre EU mere afhængigt af russisk gas samt sende store beløb til Rusland.

Den tyske avis Bild gengiver dele af et dokument fra det tyske økonomiministerium. Her hedder det, at man venter, at præsident Donald Trump underskriver loven inden jul.

Det kan betyde, at det hollandsk-schweiziske selskab Allseas, der i gang med lægge gasledningen ud for Bornholm, vil blive ramt af sanktioner.

De amerikanske sanktioner kommer meget sent i forløbet med at opføre Nord Stream 2.

Sanktionerne vil være til gavn for sikkerheden i både Europa og USA, mener den republikanske senator, Ted Cruz.

"Det er meget bedre for Europa at være afhængig af energi fra USA," mener han og advarer om, at Rusland med Nord Stream 2 vil kunne bruge "økonomis afpresning" over for Europa.

USA har forsøgt at overtale EU til i stedet for russisk gas at købe flydende gas fra USA, der sejles til Europa.

Den republikanske senator Paul Rand er en af de få senatorer, som ikke støtter sanktionerne. Han mener, at "det vil bringe forholdet til vores allierede i fare".

Nord Stream 2 vil fordoble den russiske gaseksport til Tyskland. Den første ledning - Nord Stream - der løber parallelt med Nord Stream 2, blev indviet i 2011.

