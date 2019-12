Maersk Drilling tager to partnere med i storkontrakt

Maersk Drilling har taget Halliburton og Petrofac med ind som underentreprenører på sin store kontrakt med olie- og gasefterforskningsselskabet Seapulse.

Ifølge aftalen skal Halliburton og Petrofac servicere offshorebrønde, der er del af programmet, oplyser Maersk Drilling i en pressemeddelelse.

Maersk Drillings aftale med Seapulse blev indgået for omkring et år siden. Her påtog Maersk Drilling sig rollen som hovedentreprenør for Seapulses borearbejde. I den forbindelse skal Drilling sørge for borerigge og koordinere og planlægge alt omkring borearbejdet.

Seapulses portefølje dækker felter på både lavt og dybt vand og ligger i adskillige regioner.

JP Morgan indleder dækning af aktie

Maersk Drillling har i øvrigt fået opmærksomhed fra JP Morgan, der indleder dækning af selskabet med anbefalingen "overvægt" og kursmålet 522 kr, viser data fra Bloomberg.

Drilling-aktien lukkede tirsdag i 413 kr., og det amerikanske finanshus ser således et potentiale i aktien på mere end 26 pct.

I april, da aktien blev spundet ud til Mærsk-aktionærerne, var kursen oppe i 555 kr., mens den i oktober var helt nede at bunde i 350 kr.

