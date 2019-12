Exxonmobil frikendes i sag om vildledning af investorer

Exxonmobil er blevet frikendt i retten i New York, hvor olieselskabet var anklaget for at have vildledt investorer i forhold til de meromkostninger, der er bundet op på fremtidig klimaregulering.

Det skriver Wall Street Journal.

Anklagemyndigheden beskyldte Exxonmobil for at anvende to forskellige regnskabsteknikker - én intern og én offentlig - til at indregne fremtidige omkostninger i lande, der ventes at indføre nye klimapolitikker.

Udeladelsen af denne type information har ifølge statsanklageren været kritisk for investorerne, der har handlet aktien til en kunstig høj kurs. Det har betydet, at aktionærerne samlet har tabt cirka 1,6 mia. dollar, vurderer anklagemyndigheden.

Domstolen i New York fastslog dog tirsdag, at statsanklageren ikke med tilstrækkeligt belæg kunne bevise, at olieselskabet havde ført aktionærer bag lyset.

"Statsanklageren kan ikke bevise, at Exxonmobil er kommet med urigtige oplysninger eller har udeladt vigtig information omkring sin forretning, som kan have vildledt en investor," skriver dommer Barry Ostrager i sin 55-siders lange kendelse ifølge Wall Street Journal.

Omend dommen letter nogen bekymring fra Exxonmobil, står oliekoncernen stadig over for lignende tiltaler i en række andre stater. I Massachusetts anklages Exxonmobil desuden for at overtræde forbrugerbeskyttelsesloven ved at bedrive vildledende markedsføring, skriver avisen.

Hitecvisions olieselskab vokser på norsk sokkel med nyt opkøb

Exxon vil frasælge olie- og gasfelter for 25 milliarder dollar

Oliekæmper er på vej med storudsalg af aktiver