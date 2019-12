Klimabevidsthed får norske olieløninger til at stige

Lønningerne i den norske oliesektor har traditionelt været kendt for at være høje, og nu rykker de igen en tak opad, så de for ingeniører og andre, der er organiseret i Tekna, nærmere sig en million norske kroner om året.

Det skriver Sysla med henvisning til den artikel i Teknisk Ukeblad.

Tekna repræsenterer 81.000 medlemmer med minimum en mastergrad inden for de tekniske og naturvidenskabelige fag.

Procentvis har oliebranchen aldrig haft et større lønmæssigt forspring i forhold til resten af den private sektor, skriver Teknisk Ukeblad. Gennemsnitslønnen ligger lige nu på 112 pct. af lønnen i den private sektor, og udregnet i norske kroner er oliebranchen altså ved at runde en million kroner i årsløn.

En af grundene er den miljøbevidsthed, der er ved at brede sig i Norge og især blandt de unge, der hellere vil have et job blandt de nye grønne virksomheder end i den traditionelle oliebranche, lyder forklaringen blandt andet.

"Der er tale om en branche, som i flere år har måtte skaffe sig af med folk. Nu må de have dem tilbage igen, og så må de bruge lønnen som virkemiddel," siger Teknas formand Lise Lyngsnes Randeberg.

Transocean er optimistisk efter svært 2019 for drilling

Norske offshoreaktører kan konkurrere om milliardkontrakter på havvind