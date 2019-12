Norske offshoreaktører kan konkurrere om milliardkontrakter på havvind

Et milliardstort havvind-marked vokser i disse år frem i Europa, og her står flere norske aktører godt rustet til at tage konkurrencen op. Det vurderer analysehuset Rystad Energy over for Sysla.

Havvind-investeringerne i Europa vil i de næste fire år ligge på godt 25 mia. dollar. En femtedel af det marked vil norske aktører kunne kæmpe med om, vurderer analysehuset.

"Vi snakker nok om en årlig vækst på 20 pct. de seneste år. Jeg tror, at denne vækst vil holde sig oppe i et godt stykke tid efter 2020," siger Audon Martinsen, analysechef for offshoreservice-tjenester i Rystad Energy, til Sysla.

Det er især kontrakter inden for understel, støtteplatformer, installation og strømkabler, som norske aktører står rustet til at konkurrere om. Her fremhæver analysehuset offshoreaktører såsom ABB, Kvaerner og Aibel.

