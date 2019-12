Dofs redningsplan møder modstand hos kreditorer

Det kriseramte norske offshorerederi Dof møder modstand fra en kreditorgruppe til selskabets bud på en redningsplan. Det skriver E24.

Dof har som led i et nyt forslag til en nødvendig refinansiering af rederiet blandt andet foreslået at forlænge løbetiden på tre obligationslån.

62 pct. af obligationsejerne på det ene lån har allerede indikeret, at de vil acceptere forslaget. Det samme gælder 47 pct. af ejerne på det andet af lånene.

Men i det tredje obligationslån har en betydelig gruppe af kreditorerne stillet sig på bagbenene. Det viser en indkaldelse til mødet, hvor långiverne skal stemme for Dofs forslag.

Ifølge E24 har gruppen "udtrykt at de ikke støtter forslaget på nuværende tidspunkt", fremgår det af mødeindkaldelsen.

Gruppen sidder på over en tredjedel af lånet "DOFSUB 07", som er på 467 mio. norske kr., svarende til 343 mio. kr. Det er ifølge det norske medie nok til at vælte Dofs forslag.

Dof havde ved udgangen af september en gæld på 14,1 mia. norske kr. (10,4 mia. kr.), men rederiet tjener ikke nok penge til at afdrage på gælden. Derfor har Dof som omtalt foreslået at forlænge løbetiden på de tre obligationslån samt at alle selskabets banklån i et samlet lån på 680 mio. norske. kr., svarende til 499 mio. kr.

En del af refinansieringsplanen rummer også en emission, som forventes at finde sted til januar. Dof forventer, at emissionen vil indbringe mellem 200 og 500 mio. norske kr.

I den forbindelse har den største aktionær i Dof, Laco A/S, som Møgster-familien står bag, forpligtet sig til at indskyde 200 mio. kr. i frisk kapital i selskabet. Kapitalindsprøjtningen fra Møgster-familien afhænger dog af, Dof-gruppen finder en tilfredsstillende refinansieringsplan.

