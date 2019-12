Johan Sverdrup retter op på norsk olieproduktion

Nye opgørelser bekræfter det allerede velkendte forhold, at Johan Sverdrup er en seriøs driver for den norske olieindustri. Men ikke bare det. Feltets produktion har været så markant, at det har kunnet dække over et produktionsniveau på norsk sokkel, som generelt har været lavere end forventet. Længe.

Det skriver Bloomberg på baggrund af tal fra det norske oliedirektorat.

Tallene viser, at mens 2019 generelt har budt på et produktionsniveau under forventningerne, så kunne Johan Sverdrup i sin første måned med produktion, oktober, bryde langtidstendensen og sikre norsk sokkel en produktion, som var højere end estimeret.

Frem til da havde der i 28 måneder været en produktion under niveau, skriver Bloomberg.

Mediet beretter, at det skuffende produktionsniveau især har skyldtes uplanlagte udfald, som har medført uforholdsmæssigt meget vedligeholdelsesarbejde. Et godt eksempel er Equinors Snorre-felt, hvor en af platformene var ude af drift fra marts til midt august.

Johan Sverdrup har imidlertid kunnet indhente noget af det forsømte for nordmændene. Feltet fik hurtigere gang i en storproduktion, end man havde troet muligt. De seneste tal omfatter en daglig produktion på cirka 350.000 tønder olieækvivalenter. Nu venter Equinor, at produktionsniveauet allerede i begyndelsen af næste år vil nærme sig næste sommers mål på 440.000 tønder.

(Denne artikel er leveret af vores søstermedie EnergiWatch)

