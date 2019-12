Olieproducerende lande vil skære yderligere i produktionen

Olieproducerende lande anført af Saudi-Arabien og Rusland enedes torsdag om at reducere produktionen med yderligere 500.000 tønder om dagen i de sidste tre måneder frem til udløbet af de tidligere aftalte reduktioner.

De samlede produktionsnedskæringer løber dermed op i 1,7 millioner tønder om dagen, svarende til 1,7 pct. af den globale produktion, skriver Reuters.

Derimod har parterne ikke meldt ud, hvad der eventuelt kommer af tiltag efter marts, hvor aftalen om produktionsnedskæringer udløber.

Ifølge den russiske energiminister, Alexander Novak, havde et panel af energiministre repræsenterende Organisationen af Olie eksporterende Lande og ikke Opec-medlemmer anført af Rusland anbefalet den yderligere produktionsnedskæring.

"Vi ser virkelig risici for overudbud i første kvartal som følge af lavere sæsonmæssig efterspørgsel for raffinerede produkter og for råolie," sagde Novak.

Detaljerne for aftalen, og hvordan fordelingen skal være landene imellem, mangler fortsat at blive ratificeret på møder i Wien, hvor de store olieproducerende lande i øjeblikket er samlet.

