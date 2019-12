Saudi Aramco ventes at få værdi på 1700 mia. dollar ved børsnotering

Det statskontrollerede saudiarabiske olieselskab Saudi Aramco er på vej på børsen til en kurs i toppen af det udbudte prisinterval, og vil værdisætte selskabet til 1700 mia. dollar.

Med et samlet aktiesalg på ventet 25,6 mia. dollar vil være tale om den største børsnotering nogensinde.

Det skriver Wall Street Journal med henvisning til folk med kendskab til noteringen.

Den samlede værdi af selskabet på tidspunktet for børsnoteringen kommer dermed til at lande under de 2000 mia. dollar, som den saudiske kronprins, Mohammed bin Salman, tidligere i processen satte som mål.

Saudi Aramco sælger i forbindelse med børsnoteringen angiveligt 3 mia. aktier, svarende til 1,5 pct. af selskabets aktiekapital, for 32 riyals – eller omregnet 8,53 dollar – per styk, hvilket er i toppen af udbudsintervallet på 30-32 riyal.

Det samlede aktiesalg i forbindelse med noteringen kan dermed opgøres til 25,6 mia. dollar, hvilket vil overgå børsnoteringen af det kinesiske internethandelsselskab Alibaba Group Holding i 2014, da der blev solgt aktier for 25 mia. dollar.

Ifølge Wall Street Journal ventes handlen med Aramcos aktie at starte på den saudiarabiske børs 11. december.

