Irak frafalder ønsker om dybere produktionsnedskæringer

Irak har nu trukket sit ønske om en aftale om større nedskæringer i produktion af råolie som et resultatet af det todages møde, som Organisationen af Olieproducerende Lande, Opec, sammen med gruppen af øvrige olieproducerende lande holder i Wien torsdag og fredag.

Det rapporterer Bloomberg News som optakt til forhandlingerne

Ifølge nyhedsbureauet har Iraks Thamir Ghadhban udtalt, at han foretrækker en forlængelse af de allerede aftale produktionsbegrænsninger med et år. Ministeren har tidligere advokeret for stramning af produktionsbegrænsningerne.

Med Iraks nye position ændrer ikke ved, at Saudi-Arabien fortsat presser på for at forstærke produktionsbegrænsningerne i et forsøg på at løfte olieprisen frem mod et ventet overudbud næste år. Og en yderligere produktionsbegrænsning på 400.000 tønder om dagen er fortsat på dagsordenen i Wien, skriver Financial Times.

Aftale mellem olielandene fastlægger op produktionsbegrænsning på 1,2 mio. tønder om dagen udløber ti marts næste år.

Udsigt til yderligere begrænsninger gav sig onsdag udslag i en stigning i olieprisen på 4 pct.

