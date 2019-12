Nordisk chef for milliardfond har ændret holdning til olie og gas

Den amerikanske private equity-fond KKR har truffet beslutning om ikke at investere i olie, offshore og shipping.

Det siger fondens fungerende chef for Norden, Hans Fredrik Årstad, i et interview med Finansavisen.

"Der er mange interessante selskaber i Norge, men i KKR investerer vi ikke olie, offshore og shipping, så det udelukker mange norske selskaber," siger Hans Fredrik Årstad til den norske avis.

Fonden har i dag flere investeringer inden for olie og shipping. Der står samtidig på fondens hjemmeside, at man investerer i olie og gas. Men det er et overstået kapitel, siger den skandinaviske chef. I hvert fald i Norden.

"Holdningen til olie- og gassektoren har ændret sig de seneste fem år. Dels skyldes det den finansielle risiko ved at være afhængig af olieprisen. Det kan man ikke gøre noget særligt for at påvirke. Og dels skyldes det, at miljø er et tema af stigende vigtighed for os," siger Hans Fredrik Årstad til Finansavisen.

Det er uvist, om stoppet for olie og shipping kun gælder i Norge, eller om det er en ny strategi for hele fonden.

Ifølge Finansavisen forvalter KKR omkring 200 mia. dollar.

