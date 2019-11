Atlantic Petroleum fastholder forventningerne til 2019

Atlantic Petroleum leverede igen i tredje kvartal et underskud, som i de foregående kvartaler i år. I tredje kvartal blev underskuddet 6,0 mio. kr. og for de første ni måneder af i år er underskuddet samlet opgjort til 23,4 mio. kr. mod henholdsvis 1,6 mio. kr. og 5,1 mio. kr. i de samme perioder i 2018.

Bruttofortjenesten er et stort rundt nul både for kvartal og for perioden. Det samme som omsætningen.

Selskabets oliefelt Orlando leverer ikke som ventet og derfor er værdien af feltet nedskrevet med 2,3 mio. kr. i kvartalet. I andet kvartal blev der nedskrevet med 17,2 mio. kr.

Den realiserede produktion ligger på omkring 3300 tønder dagligt. Fortsætter produktionen på det niveau vil der først i første kvartal komme cash flow fra feltet, skriver Atlantic og ikke som tidligere ventet i slutningen af i år. Feltet skulle være i stand til at producere 10.000 tønder dagligt, men er aldrig nået højere end 5000 tønder på toppen.

Atlantic venter fort sat en nettounderskud for hele året, som det var tilfældet efter andet kvartal, hvor selskabet for første gang offentliggjorde forventninger til hele året.

