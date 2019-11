Hitecvisions olieselskab vokser på norsk sokkel med nyt opkøb

Det norske energiselskab Solveig Gas, der er ejet af kapitalfonden Hitecvision, køber det britisk-ejede olieselskab Capricorn Norge for mere end 900 mio. norske kroner.

Capricorn Norge ejer ti pct. af oliefeltet Nova i den norske del af Nordsøen, og opkøbet øger dermed Solveig Gas' tilstedeværelse som oliespiller på norsk sokkel, skriver Dagens Næringsliv.

Det seneste opkøb kommer blot tre uger efter, at Solveig Gas købte ti pct. af feltet Duva fra Pandion Energy, og partner Gunnar Halvorsen fortæller til den norske avis, at planen er at opbygge en produktion på 50.000 tønder olie om dagen.

Kapitalfonden Hitecvision, der står bag Solveig Gas, er også hovedaktionær i selskabet Prosafe, der lejer hotelrigge til offshorebranchen.

